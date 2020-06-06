شاهد.. كورفيت C8 تنطلق بأداء قوي ومذهل.. فيديو

نشرت قناة Complete Street Performance على يوتيوب ، المتخصصة فى سباقات التسارع للسيارات الخارقة مقطع فيديو جديد للسيارة كورفيت C8 ستينجراي، حيث أن السيارة تقطع الربع ميل في زمن يقترب من 10 ثوان، وذلك بدون أية تعديلات .

السباق تم في مسار مقاطعة سيسيل في ولاية ماريلاند على ارتفاع 130 متر فقط فوق مستوى سطح البحر، وهذا يعني أن المحرك الذي يتنفس بشكل طبيعي سيكون لديه المزيد من الأكسجين للتنفس، وهو الأمر الذي حققت منه الكورفيت أقصى استفادة في عدة دورات، ولكن السباق الأول في الواقع كان الأفضل، حيث حققت السيارة زمن تسارع ربع ميل في 10.92 ثانية فقط.

لم تكن هذه مجرد مجموعة من سباقات الاختبار والتوليف، حيث دخلت C8 في منافسة مع العديد من السيارات، ولكن كما نعلم تلعب ردة فعل السائق دور كبير جدًا في نتيجة هذه السباقات، ولكن السيارة الأمريكية فازت في الجولة الأولى والثانية، ولكن مع تباطؤ الأوقات إلى 11 ثانية في ظل حرارة اليوم واستراحات أقصر بين كل سباق، وصلت الكورفيت إلى الدور النهائي .

تقول شركة شيفروليه الأمريكية أن زمن التسارع من 0-96 كلم/سا يبلغ 2.9 ثانية، في حين تقطع C8 الربع الميل في 11.2 ثانية، ومع تزايد أرقام القوة والأداء لسيارات كورفيت، سيكون من المثير رؤية ماذا ستقدم الطرازات القادمة من السيارة.

والجدير بالذكر انه عندما تم الكشف عن شيفروليه كورفيت 2020، قال صانع السيارات الأمريكي إن اعتماد تكوين المحرك الوسطي هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تسير بها السيارة بشكل أسرع، ويبدو ذلك صحيحًا تمامًا حيث أن الطراز الأساسي من كورفيت C8 ستينجراي يتسارع من 0-96 كلم/سا بنفس سرعة نسخة الفئة العليا من C7 وهي كورفيت ZR1 بقوة 755 حصان.