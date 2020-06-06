باحث سياسي: جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك غرف عمليات خاصة فى تركيا لهذا السبب..فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية: إن سيوكولوجية الشائعة هو علم موجود ويتم تدريسه فى بعض الأكاديميات، والمراكز الإعلامية بشكل عام.





وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن جماعة الإخوان الإرهابية وكافة الأبواق الإعلامية التى تخرج منها الشائعات تسير فى طريق واحد تستهدف أنماط معينة من مشاريع الدولة المصرية.





وأشار إلى أن سيكولوجية الشائعات تعتمد على تأثيرها ، وتحقيق أهدافها، إضافة لمدى استجابة المواطن لها ، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك غرفة عمليات خاصة فى تركيا توجد بها ممثلين من االتنظيم الدولى ، وأ عضاء من المخابرات التركية والقطرية.





ولفت إلى أن غرف العمليات الخاصة لجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف استقطاب فكرى ونفسى، واستمالة عقلية الشارع تجاه مشروع خاص، بعد أن فشل فى توظيف المشروع المسلح فى إسقاط الدولة المصرية.





وتابع أن جهود الأجهزة الأمنية نجحت فى إفشال وتحجيم خطط المشاريع المسلحة ومخططات جماعات الإخوان الإرهابية لإسقاط وزعزعة الأمن المصرى.



