AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث سياسي: جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك غرف عمليات خاصة فى تركيا لهذا السبب..فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 09:26 ص
باحث سياسى
باحث سياسى
Advertisements
شيرين عادل
قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية: إن سيوكولوجية الشائعة هو علم موجود ويتم تدريسه فى بعض الأكاديميات، والمراكز الإعلامية بشكل عام.

وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر  الأولى، أن جماعة الإخوان الإرهابية وكافة الأبواق الإعلامية التى تخرج منها الشائعات تسير فى طريق واحد تستهدف أنماط معينة من مشاريع الدولة المصرية.

وأشار إلى أن سيكولوجية الشائعات تعتمد على تأثيرها ، وتحقيق  أهدافها، إضافة لمدى استجابة المواطن لها ، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية  تمتلك غرفة عمليات خاصة  فى تركيا توجد بها ممثلين من االتنظيم الدولى ، وأعضاء من المخابرات التركية والقطرية.

ولفت إلى أن غرف العمليات الخاصة  لجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف استقطاب فكرى ونفسى، واستمالة عقلية الشارع تجاه مشروع خاص، بعد أن فشل فى توظيف المشروع المسلح فى إسقاط الدولة المصرية. 

وتابع أن جهود الأجهزة الأمنية نجحت فى إفشال وتحجيم  خطط المشاريع المسلحة ومخططات جماعات الإخوان الإرهابية لإسقاط وزعزعة الأمن المصرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فبركة إعلام الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات حول الأوضاع في مصر

ماهر فرغلي: الإخوان وراء كل التنظيمات الإرهابية.. والضربات الاستباقية منهج الداخلية

ترشيحاتنا

خوفا من الغرامة.. برلمانية: سائق الميكروباص بيأجر 14 كمامة للركاب

6 أضرار تصيب السيارة عند تحويلها للعمل بالغاز

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

خالق كل شيء.. الإفتاء: السؤال عن ذات الله طريق مسدود

في عيد ميلاد آمال رمزي.. اعتزلت من أجل تحقيق رغبة والدتها بزواجها

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6-6-2020

AdvertisementS

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

انفجار لغم.. مقتل 11 ضابط شرطة أفغانيا وسط اشتباكات الحكومة مع طالبان

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

ليست مخيفة ولكن علينا الحذر.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هنوصل لـ 2000 إصابة في اليوم.. فيديو

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تباع فى مزاد عبر الإنترنت..تعرف على أغلى سيارة فى العالم ..صور

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها