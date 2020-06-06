AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتهاء الأعمال التحضيرية للثانوية العامة يتصدر نشرة «صباح البلد»

السبت 06/يونيو/2020 - 09:24 ص
انتهاء الأعمال التحضيرية
انتهاء الأعمال التحضيرية للثانوية العامة وننتظر بدء الامتحان
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت.

أخبار اليوم

السيسي 6 سنوات من الإنجاز

تحته عناوين

-الصحة أصبحت تاجًا فوق رءوس المصريين

-مصر تنتقل من الظلام للنور وتتحول لمركز عالمي لتصدير الطاقة

-العشوائيات تختفي ومدن الجيل الرابع تتصدر

-طرق عالمية ومشروعاتا عملاقة في النقل


بوابة الأهرام

مدبولي: ندرس احوال العائدين من الخارج ومؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية


صدى البلد

مفوضة الاتحاد الإفريقي تشكر أبو العينين: أعتمدنا على رؤيته لـ مواجهة تأثير كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة


اليوم السابع

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات


الوطن

"التضامن": صرف معاشات أصحاب الشريحة الثالثة غدا


مبتدأ

مصر للطيران تنفي وجود رحلات من الإمارات إلى القاهرة


مصراوي

1348 إصابة جديدة في مصر..ونجاح تجربة بلازما المتعافين


Sky news عربية

واشنطن تستهدف طالبان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

روسيا اليوم RT

مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

في خطاب للحكومة.. محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لمليونى أسرة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

مدبولي: الأسبوعان المقبلان يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بـ كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد اليوم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

حتى لا تكون معيوبة.. 10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

الوقفة أمام الزعيم مختلفة.. دلال عبد العزيز: كنت مرعوبة في أول يوم تصوير أمام الفنان عادل إمام

بديل طبيعي لجيل الحروق بالمنزل

سعر الدولار اليوم 6-6-2020

فيديوجراف.. الصحة تنصح بتناول فيتامين لاكتوفيرين مرتين يوميا

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

AdvertisementS

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

انفجار لغم.. مقتل 11 ضابط شرطة أفغانيا وسط اشتباكات الحكومة مع طالبان

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

ليست مخيفة ولكن علينا الحذر.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هنوصل لـ 2000 إصابة في اليوم.. فيديو

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تباع فى مزاد عبر الإنترنت..تعرف على أغلى سيارة فى العالم ..صور

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها