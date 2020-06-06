انتهاء الأعمال التحضيرية للثانوية العامة يتصدر نشرة «صباح البلد»

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت.

أخبار اليوم

السيسي 6 سنوات من الإنجاز

تحته عناوين

-الصحة أصبحت تاجًا فوق رءوس المصريين

-مصر تنتقل من الظلام للنور وتتحول لمركز عالمي لتصدير الطاقة

-العشوائيات تختفي ومدن الجيل الرابع تتصدر

-طرق عالمية ومشروعاتا عملاقة في النقل





بوابة الأهرام

مدبولي: ندرس احوال العائدين من الخارج ومؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية





صدى البلد

مفوضة الاتحاد الإفريقي تشكر أبو العينين: أعتمدنا على رؤيته لـ مواجهة تأثير كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة





اليوم السابع

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات





الوطن

"التضامن": صرف معاشات أصحاب الشريحة الثالثة غدا





مبتدأ

مصر للطيران تنفي وجود رحلات من الإمارات إلى القاهرة





مصراوي

1348 إصابة جديدة في مصر..ونجاح تجربة بلازما المتعافين





Sky news عربية

واشنطن تستهدف طالبان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

روسيا اليوم RT

مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا



