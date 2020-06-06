شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة

استعدت محافظة شمال سيناء بأجهزتها المعنية لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بتجهيز وإعداد اللجان وتطهيرها وتعقيمها واتخاذ كل الإجراءات الوقاية بالكشف على الطلاب قبل دخول اللجان وتوفير جميع إجراءات الوقاية والتأمين.
وتقرر عقد مؤتمر موسع يوم الاثنين القادم يضم جميع المعنيين لمناقشة كل الأمور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة واللجان بما يضمن انتظام سير الامتحانات والتأكيد على إنهاء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد.
ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، أنه تم إنهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب في اللجان.
من جانبه، أكد عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 2944 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
بدوره، قال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، إنه تم تجهيز الاستراحات للمشرفين والمراقبين موزعة على مختلف الإدارات التعليمية وقريبة من لجان الامتحانات، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وتوفير زائرة صحية بها.
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ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، أنه تم إنهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب في اللجان.
من جانبه، أكد عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 2944 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
بدوره، قال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، إنه تم تجهيز الاستراحات للمشرفين والمراقبين موزعة على مختلف الإدارات التعليمية وقريبة من لجان الامتحانات، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وتوفير زائرة صحية بها.
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