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أخبار البلد

منعا للتكدسات.. اير كايرو تعلن تحويل عدد من رحلاتها الاستثنائية إلى المطارات الداخلية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:10 ص
شركة اير كايرو
شركة اير كايرو
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نورهان خفاجي
أصدرت "اير كايرو"، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانا توضيحيا لعملائها العائدين إلى القاهرة، على متن رحلاتها الاستثنائية التي تسيرها في ظل الأوضاع الحالية من وقف الطيران إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقالت "اير كايرو"، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن سلطات الحجر الصحي والطيران المدني، قد يتم تأخير بعض الرحلات الجوية لتمكين الفرق الطبية من استكمال أعمال الكشف على الركاب القادمين الى مصر.


وأوضحت شركة "اير كايرو" أنه قد يتم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات الداخلية مثل الإسكندرية أو أسيوط وسوهاج، وذلك منعا للتكدسات داخل المطارات المصرية، جراء أعمال الفحوصات الطبية التي تجريها إدارات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، حول عدوى فيروس كورونا، وناشدتهم التعاون مع أطقم خدمة الركاب في المطارات لإنهاء إجراءات الحجر الصحي في أسرع وقت.


وطالبت عملاءها الركاب بتفهم الوضع، حيث إنه خارج عن إرادة الشركة، وناشدت الحاجزين على رحلات عارضة مراجعة وكيلهم السياحي في حالة تعديل مواعيد الرحلة لتفادي التكدس بالمطارات قبل موعد الرحلات بوقت كبير، موضحة أنه في حالة هبوط الرحلة في أحد المطارات الداخلية فإن المنظم للرحلة العارضة هو المسئول عن نقل الركاب داخل مصر ويتم الرجوع إليه في هذا الشأن.


جدير بالذكر أن شركة "اير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، تسير عددا من الرحلات الاستثنائية منذ وقف الطيران إلى المطارات المصرية لنقل المصريين العالقين في مختلف دول العالم، وذلك بعد موافقة سلطة الطيران المدني المصري ضمن جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج.
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