AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الزعيم يعتذر له.. مشهد ضرب عادل إمام لـ حمدى الميرغني.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 03:36 م
عادل امام وحمدى الميرغنى
عادل امام وحمدى الميرغنى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان حمدى الميرغنى عن كواليس مشهد له مع الفنان عادل إمام، وذلك ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو" والذى عرض فى رمضان الماضى. 

وقال حمدى الميرغنى خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامى رضوان: "عادل إمام صفعنى على وجهى فى أحد المشاهد التى تم تصويرها ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" والمدهش أن هذا المشهد لم يكن ضمن السيناريو". 

أقرأ أيضا 

وأضاف حمدى الميرغنى قائلا: "بالرغم من أن هذا المشهد لم يكن فى السيناريو ألا أنه من أكثر المشاهد التى أحبها والتى كانت مليئة بالضحك، وكنت أثناء تصوير المشهد أشعر بأننى أرغب فى الضحك". 

وأوضح الميرغنى: "بعد انتهاء تصوير المشهد فوجئت بالزعيم عادل إمام يقوم بالاعتذار لى ويقبل رأسى خاصة أنه ضربنى بقوة". 

يذكر أن مسلسل فالنتينو قام ببطولته عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في فلانتينو .. حمدي الميرغني: عملي مع الزعيم عادل إمام شرف كبير

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

بعد السطو المسلح.. مسلسل فالنتينو عادل إمام الحلقة 3 يتصدر جوجل

الحلقة 4 من مسلسل فلانتينو.. عادل إمام يواجه أزمة كبيرة

فلانتينو الحلقة 10.. المدرسة تطرد ابن جيلان.. تفاصيل

التركيز في الاختيار.. هدى المفتي تكشف عن نصيحة عادل إمام لها بعد فلانتينو

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد الفيشاوى في أحدث جلسة تصوير له

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

الأردن يرحب بـ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

فى عيد ميلاد آمال رمزى.. تعرف على عدد زيجاتها واسمها الحقيقى وسر حزنها هذه الأيام

AdvertisementS

بينهن ريم البارودي.. الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهور على الشاشة

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

يقضي على كورونا.. علاج روسي جديد أثبت فاعليته ضد الفيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة خلال تفقد مركز شباب الجزيرة 2: يضم 8 ملاعب وقاعة احتفالات تسع 500 فرد

بالأصفر الكناري.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

هؤلاء الأشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم