الزعيم يعتذر له.. مشهد ضرب عادل إمام لـ حمدى الميرغني.. تفاصيل





وقال حمدى الميرغنى خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامى رضوان: "عادل إمام صفعنى على وجهى فى أحد المشاهد التى تم تصويرها ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" والمدهش أن هذا المشهد لم يكن ضمن السيناريو".





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وأضاف حمدى الميرغنى قائلا: "بالرغم من أن هذا المشهد لم يكن فى السيناريو ألا أنه من أكثر المشاهد التى أحبها والتى كانت مليئة بالضحك، وكنت أثناء تصوير المشهد أشعر بأننى أرغب فى الضحك".





وأوضح الميرغنى: "بعد انتهاء تصوير المشهد فوجئت بالزعيم عادل إمام يقوم بالاعتذار لى ويقبل رأسى خاصة أنه ضربنى بقوة".







يذكر أن مسلسل فالنتينو قام ببطولته عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.



