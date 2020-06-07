البحث العلمي والتكنولوجيا تحمي طلاب جامعة الطفل في مواجهة كورونا.. حافظ على مناعة أولادك ضد الفيروس المستجد بطريقة جديدة

أستاذة طب اطفال توضح كيفية الحفاظ على مناعة أولادك ضد كورونا

أكاديمية البحث العلمي تواصل توعيتها لطلاب جامعة الطفل









عملت أكاديمية البحث العلمي على دعم طلاب جامعة الطفل وتقديم كافة سبل الوقاية لهم أمام خطورة فيروس كورونا المستجد، من خلال حملات التوعية ودراسة سبل تقوية مناعتهم لمواجهة الفيروس ، بإضافة معلومات مبسطة عنه لفئاتهم من خلال فيديوهات توضيحية تحفر المعلومات داخل أذهانهم.













قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن جامعة الطفل هو برنامج يعد واحد من أنجح تجارب برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد تم تطبيقه فى 15 جامعة مصرية.









وأشار لصدى البلد إلى أن جامعة الطفل التابعة لبرامج الأكاديمية، تعرض لطلابها معلومات للتعرف على فيروس كورونا تتناسب مع فئاتهم العمرية من خلال فيديو حول فيروس كورونا للتعرف عليه وطرق الوقاية منه.









واوضح أنه تم نشر الفيديو عبر قناة أكاديمية البحث العلمي عبر موقع يوتيوب ومن ثم تم نشره إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن جامعة الطفل تواصل أنشطتها من خلال برنامج وجدول أنشطة يتابعه القائمين على البرنامج ، حيث أن جميع أنشطة الأكاديمية خلال هذه الفترة تقام افتراضيا.













ويمكن مشاهدة الفيديو وهو مناسب جدا للأطفال والكبار عبر هذا الرابط:





https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=64m6gL3EwTU "













وكان قد اكد الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية أسقبلت مقترح النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالترحيب ، والذي تضمن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب، والذي وجه لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.





وأضاف "صقر" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال قبول وزارة الشباب المقترح سيتم تنفيذه على الفور ، مشيرا إلى أن ما عطل الأكاديمية عم مناقشته وتطبيقه أزمة أنتشار فيروس كورونا المستجد.





















وفي سياق متصل فقد أصبحت هناك حاجه كبيرة لتقوية المناعة لدى الصغار والكبار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على اخطار الإصابة به، لذا نقدم طرق جديدة لتقوية مناعة الاطفال إلى جانب الوقاية والتغذية السليمة والتعقيم المستمر، يمكننا استخدام المكملات الغذائية في مواجهة كورونا.













أكدت الدكتورة عائشة جلال، أخصائي طب الأطفال، وصاحبة ابتكار جديد لتقوية المناعة ضد الفيروسات والحاصل على جائزة فضية معرضي جنيف والشرق الأوسط للاختراعات، أن انتشار كورونا حول العالم أظهر وجود تدهور شديد في مناعة الأشخاص الذين تعرضوا له، موضحة أن الأجسام وردود أفعالها تختلف باختلاف رد الفعل للجسم، حيث يتوقف ذلك على قوة مناعة جسم الإنسان

















وأشارت عائشة جلال، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أن جانب سبل الوقاية من فيروس كورونا من النظافة والتعليم المستمر وتناول جميع المواد الغذائية التي تقوي المناعة يمكن تناول ايضا المكملات الغذائية لضمان قوة المناعة بشكل أكبر ، مؤكدة ان كبرى مؤسسات الصحة حول العالم تنصح، المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات C، A ، E Selenium، Zinc، والتي تستخدم كمضادات أكسدة ومقويات مناعية، وذلك لرفع مناعة الجسم في مواجهة الفيروسات.





















وأضافت أن المكمل الغذائي يعد بساعد بشكل عام على بناء الجسم في جميع مراحل النمو ، ويساعد الاطفال على علاج سوء التغذية كما يعطى لمن يعاني منهم من حساسية الألبان وذلك لأنه يكون خالي من بروتينات اللبن، كما أنه منظم لسكر ودهون الدم، مما يجعله مناسب لمرضى السكر ومتلازمة الأيض.





















وكان قد عرضت أكاديمية البحث العلمي مواد علمية وتاريخية للأطفال خلال شهر رمضان تساعد الأم فى استغلال فترة تعليق الدراسة إلى جانب الدراسة من المنزل، عن طريق مشاهدة برامج ترفيهية مفيدة تزيد معلوماتهم التاريخية وتضيف لمستوى ذكائهم.





وهذه المسلسلات من بينها مسلسل كرتون "الأزهر" الذي تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء اربع، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.





ويمكن مشاهدة مسلسل كرتون "الأزهر" بأجزائه الثلاثة، من خلال الرابط التالي:

http://www.azhar.eg/azharcartoon/index.html



