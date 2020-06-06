أهل الكرم.. مواطنون من الشرقية والقليوبية يتبرعون بمنازلهم لعزل مصابي كورونا..شاهد

عرض برنامج صباحك مصري، الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، تقريرا يظهر معادن المصريين النفيسة خلال الأزمات، ومن أبرزها مواطنين بمحافظة الشرقية يتبرعون بمنازلهم لعلاج مصابي فيروس كورونا





وقال أحمد الشاذلي أحد المتبرعين بمنزله بالقليوبية لعزل مصابين كورونا ، إن أهالي القليوبية هم اهله، وأن ذلك الموقف هو أقل ما يمكن تقديمه لهم.





ولفت أحمد الشاذلي، إلي أنه جهز 30 سرير في منزله، لتلقي العلاج والعزل المنزلي لأي شخص مصاب بكورونا في قريته أو القرى المجاورة.





من جهته، قال أحمد حبيب أحد المتطوعين بقرية مشتول السوق بالشرقية، أن منزله عبارة عن فيلا بالجنينة ومعزول تماما وحوله مسطحات خضراء، لضمان صحة من هم في العزل .









وأشار رامي رفعت، أحد المتطوعين بقرية مشتول السوق بالشرقية، إلى أن الفكرة جائته لمساعدة أي شخص منزله ضيق ولا يستوعب العزل المنزلي.