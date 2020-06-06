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برلمان

لزيادة نموها الاقتصادي.. نائب: مصر ستستفيد من قرض صندوق النقد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:36 م
صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المؤسسات الدولية تشيد دائما بالاقتصاد المصرى؛ خاصة فى ظل ارتفاع معدلات نموه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه حينما ظهرت جائحة كورونا كانت مفاجئة لمصر مثل كل دول العالم.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى منح مصر قرض من صندوق النقد الدولى يدل على ان ترتبت مصر فى التصنيف العالمى جيد ، ولذلك قام الصندوق بمنح مصر هذا القرض وهو مطمئن.


وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر ستستكمل إجراءتها بشأن زيادة معدل النمو الإقتصادى حينما تتسلم قرض صندوق النقد الدولى ، مشيرا إلى أن إستخدام القرض سيكون من خلال أسس سيتم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء ووزير المالية، بحيث يتم استثماره  استثمار جيد بالطريقة التى تجعلنا نستفاد منه أقصى استفادة ممكنة.

كانت قد توصلت مصر، أمس الجمعة، لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصل على تمويل بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج "الاستعداد الإئتماني" خلال مدة تصل إلى عام.

وأوضح صندوق النقد الدولي- في بيان صحفي اليوم- أنه عقد اجتماعات افتراضية من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري مع الحكومة المصرية؛ لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.

يأتي القرض في إطار مساعدة صندوق النقد الدولي للدول في مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان البنك المركزي المصري والحكومة اتخذوا إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الحكومة لطلب الحصول على حزمة مساعدة مالية بموجب برنامج أداة التمويل السريع.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يدرس طلبات مقدمة من 20 دولة للحصول على قروض عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس فيروس كورونا (كوفيد-19).
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