AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

25 سنة معاناة بسبب خطأ.. سيناوي بعد استعادة الجنسية المصرية: الرئيس أعاد حقوقنا

السبت 06/يونيو/2020 - 05:18 م
فودة: السيسي وافق
فودة: السيسي وافق علي منح مواطن واسرته الهوية المصرية
Advertisements
ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "لا يفرق بين أبناء سيناء  سواء بدوي أو وافد  يعيش علي أرض مصر وسيناء بصفة خاصة " ويعتبر العنصر البشري هم أساس التنمية، موضحا أن تنمية سيناء لا تقتصر علي المشروعات التي تجري علي أرض المحافظة بل تصل إلي العنصر البشري الذي يعيش ويعمل في سيناء.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق  على منح الجنسية المصرية لاسرة مواطن مصري من ابناء مدينة دهب يدعي الشيخ  هليل نصر سالم وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل اسرته منذ أكثر من 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن واسرته استخراج كل الأوراق و الشهادات الرسميه



وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بابناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.


جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأبناء الشيخ خليل "الحاصل علي الجنسية" بمكتبه بمدينة طور سيناء حيث قدم عيد هليل وشقيقة سالم الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء خالد فودة محافظ جنوب الذي ساعدهم في الحصول علي الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة بسبب خطأ غير مقصود.



وقال عيد هليل نصر سالم أن سعادتنا اليوم لا توصف بقرار رئيس الجمهورية بإعادة الجنسية المصرية لنا مرة أخري ولاشقائي بعد معاناة استمرت ٢٥ سنة، حرمنا فيها من أبسط الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان كل الاوراق الثبوتية التي تتطلب الجنسية المصرية، وقدم ابناء الشيخ  هليل الشكر الي رئيس الوزراء، ووزير الداخلية ومحافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة علي المجهود الذي بذل من  أجل إثبات حقهم  في الجنسية المصرية.



أكدوا  أنهم الآن سوف يقومون باستخراج كل الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد. رخص القيادة وكل ما يتعلق بالجنسية  المصرية، وقال:" لم نصدق ماحدث والفرحة عمت كل أبناء قبلة المزينة بل كل قبائل سيناء.


وقال شقيقة سالم هليل إن قرار الرئيس أعاد الفرحة لنا وحقوقنا بعد معاناة طويلة مع كل الجهات الحكومية لاستخراج شهادة أننا مصريون والاب والجد، وقال إن التنمية التي تتم علي ارض سيناء في ظل عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، والان نسطيع استخراج اوراق لنا ولاسرتنا ونعيش حياة طبيعية وسط  اهلنا في جنوب سيناء 


 اقرا ايضا :
25 سنة معاناة بسبب خطأ.. سيناوي بعد استعادة الجنسية المصرية: الرئيس أعاد حقوقنا
25 سنة معاناة بسبب خطأ.. سيناوي بعد استعادة الجنسية المصرية: الرئيس أعاد حقوقنا
25 سنة معاناة بسبب خطأ.. سيناوي بعد استعادة الجنسية المصرية: الرئيس أعاد حقوقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يوزع مواد غذائية على الأسر المتضررة من كورونا في جنوب سيناء

بعد 38 عاما على تحرير سيناء.. تنمية متنوعة على أرض الفيروز .. شاهد

عظم شهيدك.. بورتريه للعواد أول شهيد بمحافظة جنوب سيناء

بلا هوية لمدة 25 عاما.. السيسي يوافق على منح الجنسية لمواطن من أبناء مدينة دهب

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على أهم المحطات فى حياة أم السينما عزيزة حلمي

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

الزعيم يعتذر له.. مشهد ضرب عادل إمام لـ حمدى الميرغني.. تفاصيل

يقضي على كورونا.. علاج روسي جديد أثبت فاعليته ضد الفيروس

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

AdvertisementS

بينهن ريم البارودي.. الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهور على الشاشة

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

عودة للوراء.. إغلاق 39 مسجدا بالسعودية بسبب كورونا

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة

عزل علي الشاطئ.. نسرين طافش بملابس البحر والكمامة لمواجهة كورونا

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور