25 سنة معاناة بسبب خطأ.. سيناوي بعد استعادة الجنسية المصرية: الرئيس أعاد حقوقنا

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "لا يفرق بين أبناء سيناء سواء بدوي أو وافد يعيش علي أرض مصر وسيناء بصفة خاصة " ويعتبر العنصر البشري هم أساس التنمية، موضحا أن تنمية سيناء لا تقتصر علي المشروعات التي تجري علي أرض المحافظة بل تصل إلي العنصر البشري الذي يعيش ويعمل في سيناء.







وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح الجنسية المصرية لاسرة مواطن مصري من ابناء مدينة دهب يدعي الشيخ هليل نصر سالم وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل اسرته منذ أكثر من 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن واسرته استخراج كل الأوراق و الشهادات الرسميه













وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بابناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.









جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأبناء الشيخ خليل "الحاصل علي الجنسية" بمكتبه بمدينة طور سيناء حيث قدم عيد هليل وشقيقة سالم الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء خالد فودة محافظ جنوب الذي ساعدهم في الحصول علي الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة بسبب خطأ غير مقصود.













وقال عيد هليل نصر سالم أن سعادتنا اليوم لا توصف بقرار رئيس الجمهورية بإعادة الجنسية المصرية لنا مرة أخري ولاشقائي بعد معاناة استمرت ٢٥ سنة، حرمنا فيها من أبسط الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان كل الاوراق الثبوتية التي تتطلب الجنسية المصرية، وقدم ابناء الشيخ هليل الشكر الي رئيس الوزراء، ووزير الداخلية ومحافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة علي المجهود الذي بذل من أجل إثبات حقهم في الجنسية المصرية.













أكدوا أنهم الآن سوف يقومون باستخراج كل الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد. رخص القيادة وكل ما يتعلق بالجنسية المصرية، وقال:" لم نصدق ماحدث والفرحة عمت كل أبناء قبلة المزينة بل كل قبائل سيناء.









وقال شقيقة سالم هليل إن قرار الرئيس أعاد الفرحة لنا وحقوقنا بعد معاناة طويلة مع كل الجهات الحكومية لاستخراج شهادة أننا مصريون والاب والجد، وقال إن التنمية التي تتم علي ارض سيناء في ظل عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، والان نسطيع استخراج اوراق لنا ولاسرتنا ونعيش حياة طبيعية وسط اهلنا في جنوب سيناء







