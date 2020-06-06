أمير عبد الحميد يحافظ على لياقته البدنية بالتدريب في المنزل.. فيديو

حرص أمير عبد الحميد حارس مرمي الأهلى السابق على مشاركة جمهوره مقطع فيديو له من خلال التدريبات في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.





وظهر أمير عبد الحميد وهو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل منزله، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



