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رياضة

بالكمامة.. أمير عبد الحميد ينشر صورة من داخل سيارته

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:06 م
امير عبد الحميد
امير عبد الحميد
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محمد بدران
نشر أمير عبد الحميد حارس مرمي الأهلى السابق صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".


ظهر أمير عبد الحميد وهو يرتدي الكمامة داخل سيارته الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلى طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.




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