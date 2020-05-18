نجوم الأهلي والزمالك يشاركون في مباراة "خماسي" مع أمير عبد الحميد





ونشر أمير عبدالحميد حارس فريق الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي "إنستجرام" خلال لعبه مباراة كرة "خماسي"، مع عدد من نجوم الأهلي والزمالك.





وشارك في المباراة كل من وليد سليمان وحسام عاشور ثنائي الأهلي، ومحمود فتح الله مدافع الزمالك السابق، بالإضافة إلى عمر جابر لاعب بيراميدز، والإعلامي إبراهيم فايق.





وعلق أمير عبد الحميد على الصورة قائلًا: "معلش يا صقر" في إشارة لأحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.





وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، الأحد، إعادة النشاط الرياضي تدريجيًا، بدءًا من 15 يونيو المقبل.



حاول بعض نجوم الكرة المصرية، استغلال وقت فراغهم، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد، في لعب مباراة كرة قدم "خماسي".