برسالة رومانسية.. مصطفى فتحى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك بعيد ميلاد زوجته، الموافق اليوم 6 يونيو، ووجه لها رسالة رومانسية .





ونشر مصطفى فتحى صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها، قائلا: "كل سنه وانتي طيبه ياحبيبتي وعقبال مليون سنه يارب ياست البنات واشوفك احسن واحده في الدنيا كلها .. وتقومي بالف سلامه يارب 💙😘🍒"





كان مصطفى فتحي غاب عن المشاركة مع الزمالك لفترة طويلة، نتيجة الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة والتي خضع على أثرها لعملية جراحية، وذلك قبل تماثله للشفاء بشكل كامل.





يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوجود اهتمام من نادي بيراميدز للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.





كان الدوري المصري قد تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



