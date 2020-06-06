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تعليم

أمين جامعة الزقازيق عقب شفائه من كورونا: أصبحت بخير بفضل الله والرعاية الصادقة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:15 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور أحمد عبدالستار الأمين العام لجامعة الزقازيق، علي تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد وذلك عقب قضائه فترة داخل الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" أكد فيها أن السبب في شفائه عقب رحمة الله هي دعاء المحبين له وهذا ماعجل بالشفاء.

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وجاء نص المنشور كما يلي: "أحبابي الأعزاء إنني أصبحت بخير بفضل الله والرعاية الصادقة من معالي الوزير الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والذي شملني برعاية منقطعة النظير"؟

وفي النهاية وجه الأمين العام لجامعة الزقازيف الشكر للقيادات الجامعة وعلي رئسهم الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جمعة الزقازيق وأهل قريته "الشيخ زريق" على الحب والدعاء قائلا.. "لقد كان لدعاء حضراتكم عظيم الأثر في شفائي.. أحبكم جميعًا وأقدر حبكم".
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