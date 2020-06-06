أمين جامعة الزقازيق عقب شفائه من كورونا: أصبحت بخير بفضل الله والرعاية الصادقة

أكد الدكتور أحمد عبدالستار الأمين العام ل جامعة الزقازيق ، علي تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد وذلك عقب قضائه فترة داخل الحجر الصحي.





جاء ذلك خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" أكد فيها أن السبب في شفائه عقب رحمة الله هي دعاء المحبين له وهذا ماعجل بالشفاء.





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وجاء نص المنشور كما يلي: "أحبابي الأعزاء إنني أصبحت بخير بفضل الله والرعاية الصادقة من معالي الوزير الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والذي شملني برعاية منقطعة النظير"؟



