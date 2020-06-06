بعد إصابته بـ كورونا .. أبرز أعمال المطرب أمير يوسف

كانت أبرز أعماله الفنية كل من أغنية "إنسان سابق"، و"علمني اشتاق"، و"أضعف خيط"، و"بنوتة"، و"حاجات فينا"، و"كومبارس"، وحاجة مضمنهاش"، وغيرها من الأغاني.









وكان أمير يوسف، قد كتب من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" عملت اشاعه مقطعيه و الدكتور قالي عندي كورونا الحمدلله على كل شئ".