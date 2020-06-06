بعد إصابته بـ كورونا .. أبرز أعمال المطرب أمير يوسف

بعدما أعلن الفنان أمير يوسف، منذ ساعات إصابته بفيروس كورونا المستجد، نستعرض لكم عدد من الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني.
كانت أبرز أعماله الفنية كل من أغنية "إنسان سابق"، و"علمني اشتاق"، و"أضعف خيط"، و"بنوتة"، و"حاجات فينا"، و"كومبارس"، وحاجة مضمنهاش"، وغيرها من الأغاني.
وكان أمير يوسف، قد كتب من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" عملت اشاعه مقطعيه و الدكتور قالي عندي كورونا الحمدلله على كل شئ".
وتابع قائلًا: بس امانه ادعولي عشان الصبح كنت حاسس اني بموت وف المستشفى قالي اعزل نفسي ف البيت وانا خايف من القاعده لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الادويه ف الصيدليات".
بينما إختتم حديثه قائلًا :"انا خايف من الاحساس اللي جالي الصبح .. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأه بدون اي مقدمات
ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي و اهديها بس حقيقي تعبان و مش عارف هيحصل ايه .. ادعولي بالله عليكم".