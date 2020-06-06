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فن

حاسس إني بموت.. المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بـ كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
أعلن المطرب أمير يوسف، إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أمير يوسف "عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات".

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وأضاف أمير يوسف "أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم".

يذكر أن المطرب أمير يوسف أحد المطربين الذين ينتمون لنوعية أغانى الاندرجراوند. 

حاسس إني بموت.. المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بـ كورونا
حاسس إني بموت.. المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بـ كورونا
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