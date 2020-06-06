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فن

من بعده بدأ طريقي الفني.. نور: "ملاكي إسكندرية" نقطة تحول في مشواري

السبت 06/يونيو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة نور عن العمل الذي تعتز به وترى انه نقطة التحول في مشوارها الفني.


وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": "فيلم ملاكي إسكندرية كان نقطة تحول كبيرة  بالنسبة لي، ومن بعده بدأ يكون لي طريق في الفن".


وكانت الفنانة نور اللبنانية شاركت بمجموعة من الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس مسلسل سرايا عابدين.


وعلقت نور على الصور قائلة "‏‎#سرايا_عابدين بحب المسلسل ده جدًا وبحب أيام التصوير والكواليس مع النجمة يسرا والمخرج عمرو عرفة وباقي فريق العمل، سعيدة انه بيتعرض تاني دلوقتي، تقدروا تشوفوه على ‎ mbcmasrكل يوم الساعة ١ و ٩ مساءً و ١٢ و ٥ صباحًا".


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" ‏‎‎من أحسن المسلسلات اللي شوفتها وياريت يكون في مصر نوع من المسلسلات دي" و" ‏‎‎اكتر فنانه موهوبه ومتواضعه " و"منورة ".

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