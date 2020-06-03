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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. نور فتاح أوغلو تبرز أناقتها في أحدث ظهور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:26 م
نور فتاح اوغلوا
نور فتاح اوغلوا
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو من أصل ألماني صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وقد ظهرت نور فتاح أوغلو بإطلالة كلاسيكية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لإطلالتها.

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وارتدت نور فتاح أوغلو فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت عليه بالطو طويل باللون الرمادي من الجبردين بأكمام طويلة، واختارت بوت طويلا باللون الأسود، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت نور فتاح أوغلو شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف نور فتاح أوغلو في ارتداء الأكسسوارات، او وضع الماكياج؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.

واليكم صورة تبرز تفاصيل إطلالتها..

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Bazen... @cemtalu gözünden ...

A post shared by Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) on

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