بإطلالة كلاسيكية.. نور فتاح أوغلو تبرز أناقتها في أحدث ظهور





إقرأ ايضا | بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها بصورة لها على البحر نور فتاح أوغلو من أصل ألماني صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وقد ظهرت نور فتاح أوغلو بإطلالة كلاسيكية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لإطلالتها.





وارتدت

فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت عليه بالطو طويل باللون الرمادي من الجبردين بأكمام طويلة، واختارت بوت طويلا باللون الأسود، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف

في ارتداء الأكسسوارات، او وضع الماكياج؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.



