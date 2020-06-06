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ديني

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق ؟ مستشار المفتي يجيب

السبت 06/يونيو/2020 - 05:26 م
د.مجدي عاشور
د.مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق ؟ .. رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية قائلا: إن من أبر البر هو بر الوالدين واكمل الطاعات بر الوالدين وهو ما أصلته الشريعة الإسلامية . 

وأضاف عاشور قائلا: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين بعد وفاتهما ، قال: ان تدعو لهما وتصلي لهما وان تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما ، واعلم ان والدك يفرح في قبره عند زيارته ويأنس بك ، واعلم ان والديك ينتظران منك هديه في قبرهما كالصدقة مثلا أو الدعاء لهما في الصلاة بالرحمة والمغفرة حتى ان الدعاء يصل لهما . 

وتابع: إحرص قدر الإمكان من وقت لآخر الذهاب الى قبريهما ، وإذا لم تستطع فلا تأثم شرعا لذلك ، لأنك ستعوض ذلك بالتصدق او الدعاء لهما . وإعلم ان المستحب زيارتهما حتى يأنسا بك .

هل زيارة المقابر للمرأة كل أسبوع حرام ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح قائلًا: إن الأصل فى الزيارة للمقابر أنها مشروعة ومستحبة وجائزة، ولكن لابد لها من ضوابط شرعية وهى خروج المرأة من منزلها وزينتها كذلك الضوابط الخاصة فى الزيارة ذاتها وهى عدم الدعاء بالسخط، عدم شق الجيب، وعدم لطم الخد، كل ما من شأنه أن يخرج الإنسان الى حد التسخط أو عدم الرضا عن قضاء الله تعالى، فإذا انتفت هذه المحظورات وزارت المرأة القبر وكانت هذه الضوابط بسكينة ووقار حتى لو بكت فإن البكاء رحمة.

وأشار الى أن الغرض من زيارة المقابر هو انها تذكرة للحى وموعظة له، البعد الثاني هو نفع الميت لما يعود عليه بالخير كقراءة القرآن ووهب الثواب له.

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.

الأزهر يوضح حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.

وأوضح المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه في حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

وأضاف أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

 
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