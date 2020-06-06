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حوادث

كسور وجروح.. إصابة21 شخصًا في حادثي تصادم وانقلاب سيارة على صحراوي وزراعي البحيرة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:31 م
صورة أرشيفية - انقلاب
صورة أرشيفية - انقلاب سيارة
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جمالات الدمنهورى
أصيب 21 شخصًا بكسور وجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادي النطرون وعند مدخل دمنهور بالطريق الزراعي وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون والتعليمى بدمنهور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة ،بلاغين عن وقوع حادثى انقلاب وتصادم وكان البلاغ الأول من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث اسفر عن إصابة 10 أشخاص أغلبهم من العمال الزراعيين وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم. مدينة وادى النطرون. 

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وميكروباص بالطريق الزراعي السريع بدائرة المركز وبالفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام ثلاجة البطاطس.


وأسفر الحادث عن إصابة 11شخصا من مستقلى السيارتى وهم كل من: 
"جني إبراهيم السيد ٢سنه ابيس أسكندريه مصابة بجرح بفروه الرأس وآمال محمد مبروك ٣٥سنه كدمه بالكتف الأيمن وندا إبراهيم السيد ١٥ سنه كدمه بالصدر وعبد الرحمن إبراهيم والسيد ١٢سنه باشتباه ما بعد الارتجاج والسيد إبراهيم السيد ١٤سنه باشتباه ما الارتجاج.

وجوزيف إبراهيم ذكى ٣٢ سنة أسكندرية مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وعفاف بخيت ملاك ٥١ سنة اسكندرية باشتباه ما بعد الارتجاج وصبحي خليل بخيت ٥٥ سنة كدمات متفرقة بالجسم، نرمين نبيه إبراهيم ٣٥ سنه باشتباه ما بعد ومارفى ماجد أدور ٨ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وماروليا ماجد ادور ٣ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج. 
 
 وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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