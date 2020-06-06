ضاحى خلفان: الأمن العربى ليس لعبة عند خامئني أو أردوغان أو نتنياهو

نشر ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى, عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر"، تغريدة جديدة يتحدث فيها عن الخيانة.



وكتب ضاحى قائلا: "‏ملعون الى يوم الدين من يخون الامن القومي العربي.. لا نكره احدا. ولكن امن بلدانا العربية ليس لعبة عند خامئني او اردوغان او نتنياهو.".



وكان صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".



وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا