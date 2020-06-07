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خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:18 ص
خلال جولة وزير الإسكان
خلال جولة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
  • إقامة مدينة رشيد الجديدة على 3 مراحل بمساحة 3185فدان
  • وزير الإسكان يوجه بإنشاء كوبرى يربط محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بمنطقة البوغاز
  • محافظ البحيرة مدينة رشيد الجديدة مشروع قومى عملاق جارى تنفيذه على غرار مدينة العلمين الجديدة
  • رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة نقل تبعية المدينة للجهاز منذ يناير 2019

شهدت مدينة رشيد الجديدة السبت زيارة تفقدية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ومحافظ البحيرة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء فى إنشاء مشروعات مدينة رشيد الجديدة و التى أوصى بها فى مؤتمر الشباب الرابع بمحافظة الإسكندرية فى شهر يوليو 2017 م بإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين  وتأكيده على أهمية تطوير المدينة كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية  بالإضافة إلى موقعها المتميز الذى يؤهلها لان تتبوأ مكانتها اللائقة بها.

ووجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سرعة البدء فى أعمال الكورنيش على شاطيء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينتى العلمين والمنصورة الجديدة وبحث ودارسة مقترح بإنشاء كوبرى لربط البحيرة وكفر الشيخ بمنطقة البوغاز. 

فيما أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على اهمية مدينة رشيد الجديدة الجارى تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، حيث تعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية، مشيرًا إلى  تأسيسها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة البحيرة لتسير مع مخطط تطوير مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية.


ولفت المحافظ إلى أنه من المقرر تحويلها لمتحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة.

وأضاف المحافظ أن إنشاءات مدينة رشيد الجديدة تشمل تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر للاستغلال السياحي والترفيهي موضحًا بأن منطقة رشيد تتمتع بوجود ظهير عمراني قوى لخدمتها، لتصبح مدينة تساهم فى إضافة توسع عمراني جديد يعمل على جذب الاستثمارات .
  
ومن جانبه أوضح أوضح المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة أن مساحة المدينة تبلغ 3185 فدان مشيرًا إلى تقسيمها إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الأولى للتخطيط 600 فدان، ويتضمن التخطيط المقترح، وفى المرحلة الثانية يتم تنفيذ الحي السكني المتوسط والمتميز بمساحة 221 فدانًا، بالإضافة إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن إقامة فرع جديد لجامعة رشيد على مساحة 35 فدانًا، إلى جانب تنفيذ مشروع “بشائر الخير” على مساحة 30 فدانًا.


لفت رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة إلى اقامة منطقة حِرفية على مساحة 50 فدانًا، وانشاء محطة للكهرباء على مساحة 15 فدانًا، ومحطة للصرف الصحىي على مساحة 100 فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على 50 فدانًا ومناطق ترفيهية على 25 فدانًا بالإضافة إلى شبكة الطرق.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3185فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال شهر يناير لعام 2019 م مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصمًا من حصة المحافظة فى رشيد الجديدة.

خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
خلال جولته بالبحيرة .. وزير الإسكان: إنشاء كوبرى عملاق يربط بين المحافظة وكفر الشيخ .. تطوير كورنيش رشيد الجديدة وإقامة جامعة ومدينة ترفيهية وحرفية
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