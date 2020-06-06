بسبب أخطاء تسليم أبحاث طلاب النقل.. كلية العلوم جامعة حلوان تفتح باب الالتماسات

بجامعة حلوان، إنه بالنسبة للاخطاء الوارد حدوثها فى طريقة تسليم ابحاث طلاب فرق النقل بالكلية ، فقد تم تخصيص رابط لتقديم التماسات للطلاب الذين يريدون اعادة ارسال الابحاث مرة اخري بدلا من تكرار البحث . قال الدكتور شحاته السباعي وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب





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واوضح ان تقديم الالتماس متاح الآن علي نفس موقع تسليم الابحاث تحت عنوان "الالتماسات لاعادة تسليم الابحاث مرة اخري " .





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وأكد انه لتقديم الالتماس؛ يجب ان يقوم الطالب بملء النموذج وتحديد اسم المادة او المواد المراد اعادة ارسال الابحاث لها، وارسالها خلال يومين من تقديم الالتماس .





واشار الى انه يسمح للطالب بتقديم الالتماس مرة واحدة فقط ، ولن يفتح الالتماس لنفس الطالب لمرة أخري .



