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تعليم

بسبب أخطاء تسليم أبحاث طلاب النقل.. كلية العلوم جامعة حلوان تفتح باب الالتماسات

السبت 06/يونيو/2020 - 07:56 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قال الدكتور شحاته السباعي وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إنه بالنسبة للاخطاء الوارد حدوثها فى طريقة تسليم ابحاث طلاب فرق النقل بالكلية ، فقد تم تخصيص رابط لتقديم التماسات للطلاب الذين يريدون اعادة ارسال الابحاث مرة اخري بدلا من تكرار البحث . 

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واوضح ان  تقديم الالتماس متاح الآن علي نفس موقع تسليم  الابحاث تحت عنوان "الالتماسات لاعادة تسليم الابحاث مرة اخري " .

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وأكد انه لتقديم الالتماس؛ يجب ان يقوم الطالب بملء النموذج وتحديد اسم المادة او المواد المراد اعادة ارسال الابحاث لها، وارسالها خلال يومين من تقديم الالتماس . 

واشار الى انه  يسمح للطالب بتقديم الالتماس مرة واحدة فقط ، ولن يفتح الالتماس لنفس الطالب لمرة أخري .

ونوه انه إذا حدث اي خطأ بعد تقديم الالتماس وأعادة الارسال مرة أخري سيكون علي الطالب ان يرسل  الابحاث الخاصة به عن طريق البريد المصري وذلك طبقا لقرار مجلس الجامعة.
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