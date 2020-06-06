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رياضة

تفاصيل عقد علي لاجامي.. رئيس الفتح السعودي يكشف مفاجأة بشأن هدف النصر

السبت 06/يونيو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف سعد العفالق، رئيس نادي الفتح السعودي، حقيقة انتقال علي لاجامي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر، في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ولم يتحدد حتى الآن، موعد انطلاق الموسم الجديد، بسبب توقف النشاط الرياضي حاليًا، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة نحو 7 ملايين شخص، بينهم 400 ألف حالة وفاة.

ونفى العفالق في تصريحات صحفية، كافة الشائعات التي ترددت بشأن موافقته، على انتقال لاجامي إلى النصر.

وشدد رئيس الفتح، على أنه لن يتحدث مع أي نادي، بشأن الصفقات الصيفية، إلا بعد معرفة مصير الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، سواء بالعودة أو الإلغاء.

وأوضح سعد العفالق، أن لاجامي، يرتبط بعقد مع الفتح، ممتد لمدة 4 سنوات قادمة، حتى 2024، وبالتالي لا يستطيع الاتفاق أو الانتقال إلى أي فريق آخر، إلا بعد موافقة ناديه.
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