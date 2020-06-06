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محافظات

دورها كبير في تلك المرحلة المهمة.. محافظ شمال سيناء: ندعم النقابة الفرعية للصيادلة

السبت 06/يونيو/2020 - 09:48 م
محافظ شمال سيناء:
محافظ شمال سيناء: نحرص علي تقديم أوجه الدعم والمساعدة
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احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ علي حياة المواطنين وصحتهم.

وأضاف المحافظ خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصيادلة ، برئاسة الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، أن للنقابة دور كبير في تلك المرحلة الهامة والتي تتكاتف فيها جميع الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلي حرص المحافظة بالكامل علي تقديم أوجه الدعم والمساعدة للنقابة الفرعية للصيادلة بشمال سيناء لتقوم بدورها الحيوي وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف مدن المحافظة بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ نقابة الصيادلة بزيادة عدد الصيدليات التي تعمل علي مدار 24 ساعة في مختلف مدن المحافظة حتي تكون علي أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خدمًة للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء علي دور النقابة في مواجهة انتشار فيروس كورنا ونشر الوعي للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات في شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية.

وأضاف الهادي، أن النقابة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بشمال سيناء وفرت عدد 50 ألف كمامة علي الصيدليات في مدينة العريش و4500 كمامة علي الصيدليات في مدينة بئر العبد و3500 كمامة علي الصيدليات في مدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية وبدعم من محافظ شمال سيناء.

فيما أكد الدكتور معتز بدوي سكرتير عام النقابة، علي الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة في مواقعهم المختلفة في نشر الوعي لدي المواطن السيناوي وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا علي قيام النقابة بدعم الصيادلة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال تأدية أعمالهم خلال مواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأضاف بدوي، أن النقابة بدأت العمل في شمال سيناء عام 1985 ، حيث تولي رئاسة مجلس النقابة آنذاك الدكتور محمد محمد آدم، ثم الدكتور محمود حمودة، في الفترة من 1991 وحتي 2006 ، ثم الدكتور حسام رفاعي حتي الدورة الماضية..مشيرًا إلي أن النقابة تقوم بخدمة 1250 صيدليًا من بينهم 1150 صيدليا مقيدًا في عضوية النقابة، بجانب 345 صيدليا يعملون في مديرية الشئون الصحية.

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