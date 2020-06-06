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محافظات

سحب 15 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة بطنطا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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احمد علي
تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها في تنفيد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

قال محافظ الغربية،  انه تم سحب 13 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء السائقين الكمامة أثناء القيادة.

 كما تم تحرير محضر إتلاف اسفلت لأحد المحلات بشارع النحاس ، والتحفظ على عدد 3 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا والتى انتهت منذ قليل. حيث وجه د. رحمي بفض التجمعات على كورنيش ترعة القاصد ، ورفع الإشغالات من على الكورنيش.
 
كما ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .
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