سحب 15 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة بطنطا

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها في تنفيد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .





قال محافظ الغربية ، انه تم سحب 13 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء السائقين الكمامة أثناء القيادة.





كما تم تحرير محضر إتلاف اسفلت لأحد المحلات بشارع النحاس ، والتحفظ على عدد 3 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا والتى انتهت منذ قليل. حيث وجه د. رحمي بفض التجمعات على كورنيش ترعة القاصد ، ورفع الإشغالات من على الكورنيش.