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فن

ولو فى يوم راح تنكسر.. أحمد فهمي يدعو متابعيه للتفاؤل

السبت 06/يونيو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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شروق حمدى
كتب الفنان احمد فهمى، تغريدة جديدة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال فهمى في تغريدته: "ولو ف يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما.. #النجاح_بالعمل #لا_للتنمر".

وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. 

من ناحية أخرى تصدر أحمد فهمي مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حلقته مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية.

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