بعد 14 عاما.. محمد سعد يظهر في كواليس فيلم قصة الحي الشعبي

نشر الفنان سعد الصغير على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" مجموعة صور من كواليس فيلم "قصة الحي الشعبي" الذي عرض عام 2006 ، وظهر الفنان محمد سعد في صورة من الصور التي نشرها "سعد" برغم انه لم يشارك في الفيلم من الاساس.





علق سعد الصغير علي الصورة قائلا: من كواليس فيلم قصة الحي الشعبي ناس في الصورة ربنا يرحمها ديما في قلوبنا وفي ناس موجودة ربنا يطول في عمرهم ، ديما متجمعيا في الخير ايام ما كانت المتعة في السينما بجد ايام مش هتكرر تاني عشان ايام الخير وكل بيحب التاني من قلبو فيظهر عمل ناجح بكل المقاييس.





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يذكر ان الصغير قام ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" اضافة الي عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.



