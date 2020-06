بعد 14 عاما.. محمد سعد يظهر في كواليس فيلم قصة الحي الشعبي

View this post on Instagram

من كواليس فيلم قصه الحي الشعبي ناس في الصوره ربنا يرحمها بس دايما معانا في قلوبنا وناس موجوده ربنا يطول في عمرهم يارب دايما متجمعيآ في الخير. ايام ماكان المتعه في السينما بجد ايام مش هتكرار تاني علشان كانت ايام الخير وكل بيحب التاني من قلبو فا يظهر عمل ناجح بكل المقايس❤️