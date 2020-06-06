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فن

بحبك بإحساس كل الناس .. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت الفنانة نوال الزغبى متابعيها بصورة جديدة من خلالها حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" 

وظهرت الفنانة نوال الزغبى باطلالة ناعمة خطفت بها انظار متابعيها وعلقت على الصورة قائلة :" بحبك بإحساس كل الناس مش عايشته حبي ما بينقاسولا بكل الدني قايسته" 

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في تطبيق "تيك توك" الذي انضم إليه عشرات النجوم في الوطن العربي، بعدما أصبح التريند خلال فترة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وصرحت نوال الزغبي في أحد اللقاءات التلفزيونية اللبنانية: "تطبيق تيك توك مصمم للأطفال وعندما نرى طفلة تغني وترقص نتقبله لكن سيدة عمرها 40 عاما تقوم بهذه الأشياء هو أمر غير مقبول".

وأضافت: "بالتأكيد الفنانون سيغضبون من تصريحاتي ولكني لن أنضم لهذا التطبيق"

يشار إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي أغنية "اتحاربت" تتر مسلسل سلطانة المعز الذي عرض في المارثون الرمضاني 2020 


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