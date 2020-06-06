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وزير الاتصالات: لم نتلق شكوى واحدة خلال فترة امتحانات الطلاب إلكترونيا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:15 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة خلال أداء بعض الطلاب الامتحانات إلكترونيًا من تباطئ سرعة الإنترنت،  وتابع:"لا يوجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمى، موضحًا أنه ستنطلق بعضها مثل، استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، وتابع:"اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاع كبير من المواطنين".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة ستبدأ فى النصف الثانى من هذا العام بتقوية البنية المعلوماتية فى مصر وقطاع الاتصالات، وتابع:"سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد إنتهاء الجائحة".
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