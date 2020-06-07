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محافظات

ظهرت عليها أعراض كورونا.. تفاصيل إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة في كفر الشيخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:00 ص
تفاصيل إجراء ولادة
تفاصيل إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، إجراء عملية ولادة قيصرية بنجاح تام لإحدى السيدات، التي كان مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا قبل إجرائها عملية الولادة، وتبين بعد ذلك سلبية تحاليل PCR الخاص بها.

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دخلت المريضة "ي.إ" التي تبلغ من العمر 21 عامًا، مستشفى دسوق العام، في تمام العاشرة والنصف صباحًا، وكانت تحتاج إلى إجراء ولادة قيصرية عاجلة، وتبين ارتفاع درجة حرارتها، وكحة جافة وصعوبة بالتنفس، وظهور بعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا.

وخضعت المريضة إلى إجراء فحوصات طبية، منها إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وتبين اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ودخولها غرفة العمليات في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بعد تجهيزها.

وقال الدكتور إسلام دردير، رئيس قسم التخدير، ومدير العمليات، إن الفريق الطبي، الذي أجرى الولادة القيصرية ضم الدكتور أحمد صلاح استشاري التخدير، والدكتور إبراهيم أبو الخير إخصائي النساء والتوليد، ومحمد خالد مشرف، وأسماء علاء الدين، مشرفة تمريض، وسحر محمود، خدمات معاونة.

وأضاف، دردير لـ"صدى البلد"، إن المريضة وصلت المستشفى يوم الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا، وكانت تحتاج إلى إجراء ولادة قيصرية عاجلة، وظهرت عليها أعراض قبل إجراء العملية لها، مشيرًا إلى تدريب الطاقم الطبي بالمستشفى للتعامل السريع في مثل هذه الحالات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار، مدير العمليات بمستشفى دسوق العام، إلى أنه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة منها الدخول إلى غرفة العمليات من مسار والخروج من مسار آخر فضلًا عن إجراءات التعقيم وفقًا لبرتوكولات مكافحة العدوى.

وتابع، تم حجز السيدة بغرفة عناية العزل بالمستشفى وأخذ مسحة، للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد من عدمه، وتبين عقب ظهور نتائج تحليل PCR الخاص بها، سلبية التحليل، وعدم إصابتها بفيروس كورونا.
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