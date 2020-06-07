جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان اليوم.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

لجنة الدفاع بمجلس النواب تناقش موازنتي وزارتي الإنتاج الحربي والداخلية

طاقة النواب تناقش موازنة وزارة البترول

زراعة البرلمان تناقش موازنتي وزارتي الزراعة والري

صناعة النواب تناقش موازنة الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة

محلية النواب تستكمل مناقشة تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات بحضور "شعراوي"





تعقد اليوم لجان مجلس النواب وحتى نهاية الأسبوع، اجتماعات مكثفة للانتهاء من مناقشة الموازنات العامة الخاصة بكل وزارة تابعة للجنة النوعية للعام المالي 2020 /2021.









وتستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر اجتماعاتها، اليوم وذلك لمناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربى بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 فى الساعة العاشرة صباحا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.









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وتعقد اللجنة اجتماعات الاثنين، لمناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، وذلك فى الساعة العاشرة صباحا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.









وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، فى اجتماعها اليوم مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن هيئات وزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، والمعهد القومي للجودة).









كما تناقش مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الكيمياء)، وأيضا تناقش مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.









وتستكمل اللجنة اجتماعها ليوم الاثنين بمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية).





وتناقش مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية).





كما تناقش مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وتناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري فى اجتماعها اليوم، مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021.





كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالقاعة الزرقاء بمبني الري، ومشروع موازنة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية للعام المالي 2020 /2021.









وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021، وأيضا مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.









وتناقش لجنة الطاقة في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.









كما تناقش اللجنة في اجتماعها صباح يوم الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية.





وتناقش مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة.





كما تناقش مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة البيئة.





في الوقت نفسه، تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعاتها الثلاثاء القادم لمناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب حمدي السيسي، و60 عضوًا آخربن (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر".





يأتي الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





كما تناقش مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية.





وتستكمل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص: هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، و الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.



