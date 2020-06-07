هاني سعيد: الشناوي موهبة كبيرة .. ورحيل عمر جابر لنادي الزمالك غير صحيح .. فيديو

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو أحد أهم الحراس وأكثرهم موهبة في تاريخ الكرة المصرية.





وأضاف هاني سعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،:" أحمد الشناوي صاحب إمكانيات هائلة ويستحق أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر مع كامل الاحترام لبقية حراس المرمى في الكرة المصرية.





وتابع:" يجب عليه أن يقاتل ليكون الحارس الأساسي للمنتخب خاصة وأنه أفضل إمكانيات في مصر وعدم وجوده في مركز الحارس الأساسي للمنتخب تقصير في حق نفسه وعليه أن يقاتل مستقبلا كي يكون الحارس الأول للفراعنة.





وأتم:" أحمد الشناوي حارس رائع ولا يمكن الموافقة على رحيله بأي شكل من الأشكال و بيراميدز متمسك باستمراره كونه أحد أفضل الإمكانيات بين حراس الكرة المصرية حاليا.





وأشاد في ذات الوقت بالمستوى الهائل الذي قدمه المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي وتألقه بشكل رائع واهتمام جهاز المنتخب بوجوده.





وأكد إن بيراميدز يرحب بضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي ولكن النادي مهتم بالتعاقد على مراكز أخرى لدعم الفريق متابعا:" نحتاج مهاجم وصانع ألعاب بخلاف أحمد فتحي في المرحلة المقبلة وهناك قائمة تعاقدات يسعى النادي لضمها بجانب صورة كاملة بشأن الراحلين بنهاية الموسم.



