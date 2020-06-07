AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني سعيد: الشناوي موهبة كبيرة .. ورحيل عمر جابر لنادي الزمالك غير صحيح .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:46 ص
عمر جابر وأحمد الشناوي
عمر جابر وأحمد الشناوي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو أحد أهم الحراس وأكثرهم موهبة في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف هاني سعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،:" أحمد الشناوي صاحب إمكانيات هائلة ويستحق أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر مع كامل الاحترام لبقية حراس المرمى في الكرة المصرية.

وتابع:" يجب عليه أن يقاتل ليكون الحارس الأساسي للمنتخب خاصة وأنه أفضل إمكانيات في مصر وعدم وجوده في مركز الحارس الأساسي للمنتخب تقصير في حق نفسه وعليه أن يقاتل مستقبلا كي يكون الحارس الأول للفراعنة.

وأتم:" أحمد الشناوي حارس رائع ولا يمكن الموافقة على رحيله بأي شكل من الأشكال وبيراميدز متمسك باستمراره كونه أحد أفضل الإمكانيات بين حراس الكرة المصرية حاليا.

وأشاد  في ذات الوقت بالمستوى الهائل الذي قدمه المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي وتألقه بشكل رائع واهتمام جهاز المنتخب بوجوده.

وأكد إن بيراميدز يرحب  بضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي ولكن النادي مهتم بالتعاقد على مراكز أخرى لدعم الفريق متابعا:" نحتاج مهاجم وصانع ألعاب بخلاف أحمد فتحي في المرحلة المقبلة وهناك قائمة تعاقدات يسعى النادي لضمها بجانب صورة كاملة بشأن الراحلين بنهاية الموسم.

ونفى هاني سعيد انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي الزمالك، مشيرا إلى استمراره  في الموسم المقبل ولا يتفاوض معه أي فريق حاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الشناوي يقترب.. كواليس صفقة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

فايلر يكشف حقيقة رغبته في ضم أحمد الشناوي من بيراميدز

أحمد حسن: بيراميدز يواجه أزمة بسبب شريف إكرامي.. فيديو

بيراميدز يحسم مصير أحمد الشناوي حال التعاقد مع شريف إكرامي.. فيديو

حارس مصر الأول.. أحمد ناجي يكذب تصريحات المهدي سليمان

يفتقد للتواضع.. أحمد ناجي يهاجم المهدي سليمان حارس بيراميدز

ترشيحاتنا

دلع نفسك.. موضة القمصان الرجالي لصيف 2020.. صور

لا داعى للقلق.. عميد معهد القلب السابق يقدم روشتة لتجنب الإصابة بكورونا

فيديو جراف .. الأعلى للإعلام يمنع 5 مذيعات من الظهورعلى الشاشة

هل سيطرت ميليشيات أردوغان على مدينة سرت؟.. المسماري يجيب

عقد سيف فاروق جعفر .. شوبير: إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل

أخبار الزمالك | مرتضى يتفوق على الخطيب.. ومصير بن شرقي وأوناجم.. وإتمام الصفقة المنتظرة

AdvertisementS

عقد سيف فاروق جعفر .. شوبير: إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل

إصابة مدرب فريق شباب الأهلي بفيروس كورونا

هل اقترب الدوري المصري من الإلغاء؟.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن النسخة الجديدة من بطولة إفريقيا

انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري

سيبه هو مش خدام .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة .. فيديو

مرتضى منصور عن تسريب عقد سيف فاروق جعفر: نجل شوبير يحصل على 5 ملايين من الأهلي .. فيديو

مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

أول تعليق من فاروق جعفر على تسريب عقد ابنه مع شباب الزمالك ..فيديو

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجآت حول مصير "فايلر" مع الأهلى ..فيديو

بعد تلميحات لرحيله عن الفريق.. لاعب الأهلي يحتفل بالعيد الوطني للسويد

الفحوصات تسجل صفر إصابات بكورونا في المرحلة 6 قبل عودة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يدخل قائمة المشاهير الأعلى دخلا في العالم.. تعرف على دخله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة