استدعاء شقيق جورج فلويد للشهادة أمام الكونجرس في قضية مقتل أخيه

قال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شقيق جورج فلويد، فيلونيس فلويد، سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" يوم الأربعاء المقبل خلال جلسة للجنة القضائية بمجلس النواب حول ممارسات الشرطة ومساءلة قوات إنفاذ القانون.





وقال المصدر إنه لم يتحدد بعد ما إذا كان فلويد سيشهد شخصيًا أم افتراضيًا عبر الفيديو، موضحا أن الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب دعوا فلويد للتحدث.





وتعمل"سي إن إن" على التواصل مع اللجنة للحصول على التفاصيل، وقال فلويد الأسبوع الماضي إنه تحدث مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن ، قائلًا إن حديثه مع ترامب كان 'قصيرًا' بينما كان بايدن يتحدث معه 'باستمرار'.





قال فلويد عن محادثته مع الرئيس ترامب:"ولم يمنحني فرصة حتى للتحدث".





فيما واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم في الولايات المتحدة لليوم 12 على التوالي، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أمريكي.







