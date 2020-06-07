برسالة رومانسية.. مي كساب تشكر زوجها

وجهت الفنانة مي كساب رسالة رومانسية لزوجها مطرب الأغاني الشعبية أوكا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.





ونشرت مي كساب صورة تجمعها مع زوجها وعلقت قائلة: "كل حاجه حلوه انت السبب فيها ياجنرال ياحبيبي .. ربنا يخليك لينا .. شكرا ١٠٠ الف مشترك علي اليوتيوب عقبال المليون".





وتشارك مي في مسلسل "اللعبة" الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد" بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.





ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد أوتاكا، ومنى جمال.