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سيارات

بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:22 ص
ييجو 508 peugeot
ييجو 508 peugeot
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اشرف عطية
طرح وكيل بيجو في مصر السيارة بيجو 508 peugeot التي تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

تعتمد السيارة بيجو 508 peugeot على منظومة الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.
بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.

مواصفات بيجو 508 peugeot

تأتي بيجو 508 peugeot بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئتها.

بيجو 508 peugeot  تأتي بجنوط سبور 17 انش ومصابيح ضباب، وحساسات مطر، وحساسات ركن خلفية، ونظام كامل LED، كاميزا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية المفتاح الذكي و زر لتشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة مما يجعلها الافخم في فئتها .

سعر السيارة بيجو 508 peugeot في مصر
peugeot 508 2020
بيجو 508 peugeot فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474,990 جنيه حتى 599,990 جنيه لأعلى فئة.
بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور
بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور
بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور
بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور
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