بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور

لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

طرح وكيل بيجو في مصر السيارة بيجو 508 peugeot التي تنتميحصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

بيجو 508 peugeot





مواصفات بيجو 508 peugeot



تأتي بيجو 508 peugeot بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئتها.



بيجو 508 peugeot تأتي بجنوط سبور 17 انش ومصابيح ضباب، وحساسات مطر، وحساسات ركن خلفية، ونظام كامل LED، كاميزا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية المفتاح الذكي و زر لتشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة مما يجعلها الافخم في فئتها .







سعر السيارة بيجو 508 peugeot في مصر



peugeot 508 2020

بيجو 508 peugeot فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474,990 جنيه حتى 599,990 جنيه لأعلى فئة.

تعتمد السيارةعلى منظومة الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.