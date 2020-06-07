لمواجهة كورونا.. طريقة الحصول على خدمات العلاج عن بعد بمستشفى بنها الجامعي

أطقلت مستشفيات بنها الجامعية خدمة مجانية عن (الاستشارات الطبية عن بعد) بالمستشفيات الجامعية لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب، وذلك لحماية المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقالت الجامعة إن الخدمة متاحة في جميع التخصصات ويتم تصنيفها حسب حالة المريض وللحصول عليها يتم ذلك من خلال التواصل مع هذه الأرقام:
- الأمراض الصدرية 01062226103
- القلب والأوعية الدموية 01014977666
- النفسية والعصبية 01005210217
- الجهاز الهضمي 01091950280
- النساء والتوليد 01224504723
- الأشعة 01024443844
- التحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116
- المدير الطبي والعلاجي بالمستشفى 01225896680_01275044460
- في حالة حاجة المريض لتشخيص دقيق وفحص سيتم توجيهه من خلال الخدمة لزيارة العيادة المختصة بالمستشفى مع الحفاظ على خدمة توفير الوقت والمجهود وتوجيهه للمسار الصحيح للعلاج.
- حال سهولة الحالة وعدم حاجتها للفحص الدقيق يتم وصف العلاج اللازم ومتابعتها من خلال الواتس آب.
- التشخيص يعتمد على المعلومات المقدمة من المريض، ما يستلزم الدقة في عرض الحالة.
- للمريض الحق في إنهاء الاستشارة في أي مرحلة.
- يتم توجيه المريض لزيارة العيادة المناسبة لحالته عن طريق الاتصال التليفوني وتحديد ميعاد للزيارة والفحص.