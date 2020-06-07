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حوادث

فى حملات مكبرة .. تنفيذ 792 حكمًا وضبط 19 قضية تموينية بأسوان

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:03 م
كلبش
كلبش
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة؛ لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 7 متهما بحوزتهم 5 أسلحة نارية ، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 2  كجم ، بجانب ضبط 750 جرام حشيش .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى.

كما تم ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 6 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 792 حكما شملت ضبط 154 حكم حبس جزئي و 33 حكم حبس مستأنف و 420 أحكام غرامات و 181 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.


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