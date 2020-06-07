فى حملات مكبرة .. تنفيذ 792 حكمًا وضبط 19 قضية تموينية بأسوان



تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، تنظيم حملاتها المكبرة؛ لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 7 متهما بحوزتهم 5 أسلحة نارية ، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 2 كجم ، بجانب ضبط 750 جرام حشيش .









وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى.







كما تم ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 6 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار .





اقرأ أيضًا:وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 792 حكما شملت ضبط 154 حكم حبس جزئي و 33 حكم حبس مستأنف و 420 أحكام غرامات و 181 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.