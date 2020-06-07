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أخبار البلد

ترعة المريوطية تتحول لكورنيش سياحى.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:07 م
محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال تفقد أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية
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محمد الصاحي - أحمد زهران
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية والتى تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضارى إلى كورنيش سياحى جمالى يليق بالمكانة الهامة للمنطقة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة وتماشيًا مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة.


وأكد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تغطية 200 م من الترعة، حيث تمت الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم اتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أى معوقات مرورية بالمنطقة.


وأوضح المحافظ أن العديد من المواطنين كانوا يعانون من المعوقات المرورية على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الــ200 مليون جنيه.


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وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءًا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى، حيث سوف يلمس المواطنون والمترددون على المنطقة تغيرا كاملا في المظهر الجمالى لمسار الترعة، حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.


ولفت راشد إلى أنه تتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الانتظام في تنفيذ الجدول الزمنى المحدد وعدم تأثير أى أحداث عليها.
ترعة المريوطية تتحول لكورنيش سياحى.. صور
ترعة المريوطية تتحول لكورنيش سياحى.. صور
ترعة المريوطية تتحول لكورنيش سياحى.. صور
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