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محافظات

لمخالفتها قرار الحظر.. غلق وتشميع 3 محال تجارية ومقهى بالشرقية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:24 م
غلق وتشميع
غلق وتشميع
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه قرية الحلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حيث تلاحظ عدم التزام محلين لتجارة الأدوات الصحية وقطع غيار السيارات بمواعيد الغلق المحددة، وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجارى مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالغلق الفوري للمحلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع وعدم التهاون مع غير الملتزمين.


وتوجه محافظ الشرقية لقرية كفر عياد التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وخلال مروره بشوارع القرية تم رصد محل لتجارة الأدوات الكهربية وصالون حلاقة غير ملتزم صاحبيهما بمواعيد الغلق المحددة، ليصدر المحافظ تعليماته بالغلق الفوري لهما واتخاذ اللازم حيالهما.


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كما شهدت جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمركز أبو حماد زيارة تفقدية لقرية كفر العزازي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخلال تفقده شوارع القرية، تلاحظ للمحافظ مقهي يفتح أبوابه ويقدم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادرة المعدات المستخدمه في المقهى وغلقه وتشميعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبه.


وناشد محافظ الشرقية، أصحاب المحال التجارية بضرورة التعاون مع الأجهزه التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددو، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مطالبًا المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجول، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأكد محافظ الشرقيه أنه سيواصل جولاته الصباحية والمسائية المفاجئة لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لمخالفتها قرار الحظر.. غلق وتشميع 3 محال تجارية ومقهى بالشرقية
لمخالفتها قرار الحظر.. غلق وتشميع 3 محال تجارية ومقهى بالشرقية
لمخالفتها قرار الحظر.. غلق وتشميع 3 محال تجارية ومقهى بالشرقية
لمخالفتها قرار الحظر.. غلق وتشميع 3 محال تجارية ومقهى بالشرقية
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