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محافظات

جمل بكمامة.. سفينة الصحراء محمية من كورونا في شرم الشيخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:48 م
جمل
جمل
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ايمن محمد
 تضرر أصحاب الجمال بجنوب سيناء من توقف النشاط السياحي بسبب جائحة كورونا العالمية، ولكن اعتاد البدو وأصحاب الجمال المحافظة على جمالهم وإبلهم لأنها رأس مالهم الذي يدر عليهم دخلا يعتمدون عليه بشكل رئيسي في حياتهم، ولذلك قام بعضهم بوضع كمامات على فم الجمل  لوقايته من فيروس كورونا.

 
وقال الشيخ رمضان رويبض، أحد مشايخ قبيلة المدينة، إن البدو يهتمون بالجمال والإبل ويضعون الكمامة على فم الجمل حتى لا يتعرض لأذى، بالإضافة لعدم قيامه بعض أحد من المارة.
 

 وأكد أيمن زارع، أحد مواطني جنوب سيناء، أن الجمال سفينة الصحراء محمية من وباء كورونا، فهي تتغذى على الأعشاب وتسير في الصحراء لمسافات بعيدة.

 

 وقال محمد فتيح، أحد شباب سانت كاترين، إن أصحاب الجمال بسانت كاترين تضرروا من توقف حركة السياحة بسبب تداعيات فيروس كورونا،  مشيرا إلى أن أصحاب الجمال مضطرون لتوفير  طعام ورعاية للجمال رغم توقف الحركة السياحية منذ ثلاثة أشهر.


 اقرأ أيضا:  
جمل بكمامة.. سفينة الصحراء محمية من كورونا في شرم الشيخ
جمل بكمامة.. سفينة الصحراء محمية من كورونا في شرم الشيخ
جمل بكمامة.. سفينة الصحراء محمية من كورونا في شرم الشيخ
جمل بكمامة.. سفينة الصحراء محمية من كورونا في شرم الشيخ
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