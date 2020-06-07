وزير الاتصالات: تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول مجاناً وخلال 24 ساعة

وزير الاتصالات اليوم، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم. كشف الدكتور عمرو طلعتاليوم، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم.





القومي لتنظيم الاتصالات، إن النظام الجديد لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول أكثر مرونة ويسرا من الإجراءات القديمة حيث أن كل 5 محاولات طلبات تنقل بين المستخدمين كان ينجح واحد فقط. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، إن النظام الجديد لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول أكثر مرونة ويسرا من الإجراءات القديمة حيث أن كل 5 محاولات طلبات تنقل بين المستخدمين كان ينجح واحد فقط.





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الإجراءات الجديدة خفضت مدة إنهاء التنقل بين الشبكات من 15 يوم الى يوم واحد فضلا عن إلغاء شرط موافقة الشركة حيث يصبح المستخدم هو العنصر الأهم فى تقييم أداء الخدمات المقدمة للشركات ومدى الرضا عنها وعن خدماتها وحرية الانتقال من شركة لأخرى دون قيود. ولفت الوزير إلى أنخفضت مدة إنهاء التنقل بين الشبكات من 15 يوم الى يوم واحد فضلا عن إلغاء شرط موافقة الشركة حيث يصبح المستخدم هو العنصر الأهم فى تقييم أداء الخدمات المقدمة للشركات ومدى الرضا عنها وعن خدماتها وحرية الانتقال من شركة لأخرى دون قيود.





ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة أتاحت آلية للسماح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالرقابة على الالتزام بتنفيذ الطلب خلال الـ24 ساعة فقط، مؤكدا أن الجهاز لديه لائحة جزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة.





شبكات المحمول مجانا بدون أي رسوم فقط يستلزم من المستخدم تسديد آخر فاتورة أو مستحقات على الخط ومن ثم التقدم بطلب جديد للتنقل للشركة الجديدة وهذا ينطبق على نظامي الفاتورة والكارت، موضحا أن الشركة التي سينضم إليها ستتولى بعد ذلك القيام بالتسويات المالية الجديدة. وأكد الوزير على أن خدمة التنقل بينمجانا بدون أي رسوم فقط يستلزم من المستخدم تسديد آخر فاتورة أو مستحقات على الخط ومن ثم التقدم بطلب جديد للتنقل للشركة الجديدة وهذا ينطبق على نظامي الفاتورة والكارت، موضحا أن الشركة التي سينضم إليها ستتولى بعد ذلك القيام بالتسويات المالية الجديدة.





ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات تنصب فقط على خدمات المحمول حيث يتم دراسة مجموعة من الإجراءات لتحسين خدمات الإنترنت الثابت سيعلن عنها لاحقا.









وأوضح أن المستخدم الراغب في التنقل من شركة لأخرى عليه التوجه لمركز خدمة عملاء الشركة المراد الانتقال إليها بصفته وشخصه وإثبات ملكيته للخط المراد تحويله ثم القيام بملء استمارة طلب النقل وسيقدم له مركز خدمة العملاء للشركة المراد التحول إليها الشريحة الجديدة وستصله رساله خلال 24 ساعة بنجاح تفعيل الخط على المشغل الجديد بنفس الرقم القديم لكن مع تغيير الكود للمشغل الجديد.



