دى أعراض الكورونا!.. عمرو وهبة يشعل السوشيال ميديا | شاهد









وعلق وهبة على الصورة قائلا "يعنى دلوقتى الكمامه بتخنق وتكتم النفس وتعمل ضيق تنفس طب ماهى دى أعراض الكورونا عادى".





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ويُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.









مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.







