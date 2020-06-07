لتحقيق الراحة والسعادة.. على جمعة يوصى ببرنامج يومي للتعايش مع كورونا

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كورونا فرصة لأن يخلو كل منا بنفسه، ولو لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم؛ يراجع فيها حساباته ويخطط فيها لحياته ويرتاح من عناء الحياة.
وأضاف « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc» أنه لابد أن نتراحم فيما بيننا في ظل هذه الأزمة خاصة على من افتقدوا عزيز أو غالي، وأن نجعل من المحنة منحة بأن تدفعنا إلى الخير.
ودعاء عضو هيئة كبار العلماء إلى برنامج يومي لكل شخص للتعايش في ظل فيروس كورونا وما بعده، معللًا ضرورة ذلك بتحقيق راحة وسعادة أكثر من خلال القرب من الله - عز وجل-.
واستشهد المفتي السابق بقوله - تعالى-: « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»، ( سورة الرعد: الآية 11).
ولفت الدكتور على جمعة: لا اخفي سرًا حينما أقول أنني لا افتقد شيء في ظل هذا الوباء بالقرب من الله، مشيرًا في بداية الحلقة إلى أن الإيمان بقدر الله بقضائه ركن من أركان الإيمان في علمه وتقديره وتطبيقه في واقع الناس، و أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عدد أركان الإيمان وهي: أن نؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.