AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لتحقيق الراحة والسعادة.. على جمعة يوصى ببرنامج يومي للتعايش مع كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:07 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كورونا فرصة لأن يخلو كل منا بنفسه، ولو لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم؛ يراجع فيها حساباته ويخطط فيها لحياته ويرتاح من عناء الحياة.

وأضاف « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc» أنه لابد أن نتراحم فيما بيننا في ظل هذه الأزمة خاصة على من افتقدوا عزيز أو غالي، وأن نجعل من المحنة منحة بأن تدفعنا إلى الخير.


ودعاء عضو هيئة كبار العلماء إلى برنامج يومي لكل شخص للتعايش في ظل فيروس كورونا وما بعده، معللًا ضرورة ذلك بتحقيق راحة وسعادة أكثر من خلال القرب من الله - عز وجل-.  

واستشهد المفتي السابق بقوله - تعالى-: « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»، ( سورة الرعد: الآية 11). 


ولفت الدكتور على جمعةلا اخفي سرًا حينما أقول أنني لا افتقد شيء في ظل هذا الوباء بالقرب من الله، مشيرًا في بداية الحلقة إلى أن الإيمان بقدر الله بقضائه ركن من أركان الإيمان في علمه وتقديره وتطبيقه في واقع الناس، و أن  رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عدد أركان الإيمان وهي: أن نؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر الاستهانة به.. هذا الأمر من أركان الإيمان الستة ويغفل عنه كثيرون

في رحاب القرآن ..وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي ليس منافقا ولا كذابا أو يخون العهد

علي جمعة: سيدنا هارون علمنا معنى الوحدة وأمن المجتمع

نجتهد فى رمضان ويأتى العيد ونخشى أن نعود للذنوب ماذا نفعل؟ على جمعة يرد

حقد وظلم.. علي جمعة: تعمد نشر كورونا حرام باتفاق العقلاء

ترشيحاتنا

بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

بعد تألقه بشكل لافت .. عرض سعودي يهدد انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي

الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

تجاوز 400 ألف.. جونز هوبكنز تعلن أحدث إحصاء لوفيات كورونا حول العالم

مي الغيطي تحتفل بتخرجها من الجامعة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعكاز.. مادونا تشارك في مظاهرة بـ لندن ضد العنصرية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة