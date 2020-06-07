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فن

أحلي حنفي.. درة في إطلالة جديدة على انستجرام

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة درة صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي ترتدي ملابس كاجوال ، حيث ظهرت بقميص جنز وبنطلون جينز . 

ونالت الصور العديد من التعليقات الايجابية، وجاءت التعليقات كالتالى : "  احلي حنفي دا ولا ايه  " _ " قمر في كل حاجه " . 

يشار إلى أن درة شاركت في "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد توجيه نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناعه، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.


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