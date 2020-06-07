الحكومة تدرج 85 مليار جنيه في الموازنة لدعم الخبز والسلع التموينية لـ70 مليون مواطن

تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2021/2020 المقبل، تخصيص 85 مليار جنيه لدعم شراء السلع التموينية ورغيف الخبز لحوالي 70 مليون مواطن من مستحقي الخبز المدعم و63.5 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني.

وكشفت بيانات الموازنة العامة للعام المالي المقبل وينشر تفاصيلها "صدي البلد" أن هناك مستهدفات لتوسيع عمليات التحول التدريجي للدعم النقدي وشبه النقدي والذي يستهدف الفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.

وقالت الموازنة العامة إن دعم المواد الغذائية ولسلع التموينية تستحوذ علي أكثر من ربع مخصصات الإنفاق العام علي البرامج الاجتماعية بالموازنة و 40% منها علي دعم صناديق المعاشات والتأمينات بالإضافة لـ 6% من جملة الانفاق العام علي الدعم النقدي.

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وذكرت الموازنة العامة أنه جار تنقية البطاقات التموينية إذ يبلغ عدد المستفيدين لـ70 مليون مستفيد بما يشكل 119 مليار رغيف خبز سنويا.

وأدرجت موازنة العام المالي المقبل نحو 326.3 مليار جنيه لنفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بإنخفاض يبلغ 1.4 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.