فى الموازنة العامة للدولة.. نائب يطالب بزيادة ميزانيتي الصحة والبحث العلمي

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إننا فى حاجة خلال الفترة الحالية على زيادة ميزانتى الصحة والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة ، خاصه فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها العالم.





وأشار بدراوى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه اتضح لنا من خلال جائحة كورونا أن من يقوم بإعداد الأبحاث العلمية واللقاحات الجيدة سيستفيد من ذلك بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإهتمام بالصحة والبحث العلمى هو أساس نهضة أى دولة فى العالم.





ويستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، عقد جلساته العامة ، وحتى غدا الإثنين ، بعد رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع قبل الماضى.





وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الأسبوع قبل الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.





وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".





وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة".





وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".