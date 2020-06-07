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محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:23 م
نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات
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محمود زيدان
بحث عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سبل تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال التنمية الزراعية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور عبد الكريم سليمان، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وهيام محمد، مدير إدارة الائتمان بمنطقة غرب الدلتا، أيمن المغربي، مدير عام الائتمان بكفرالشيخ، المهندس عيد بسيونى، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، وعلي جمعة، مدير جهاز تنمية المشروعات، ومروة الهطيل، مدير إدارة برنامج مشروعك. 

ناقش نائب محافظ كفرالشيخ، مشروعات تنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومى للمحافظة، بالتنسيق مع بنك الائتمان الزراعى، والطب البيطري، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة الزراعة، وإدارة مشروعك، موجهًا بتذليل كافة المعوقات والمشكلات، وحصر الأماكن لإقامة المشروعات. 

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ، علي توفير وإتاحة الدورات التدريبية من خلال المتخصصين لتقديم الخبرات للشباب وتقديم خدمة أفضل قبل الشروع في العمل، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ الأولى زراعيًا علي مستوي الجمهورية.

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور
نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور
نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور
نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور
نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صور
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