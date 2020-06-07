لـ طلاب جامعة حلوان.. يمكنك سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بهذه الطريقة

قامت جامعة حلوان بتفعيل عدة اليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب عن بعد منذ بداية العام الدراسى عن طريق عدة خدمات الكترونية او عبر التحويلات البنكية .
و فى ظل ازمة فيروس كورونا و لضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح كيفية سداد المصروفات الكترونيا .
١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الخصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل طالب .
٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .
٣- يمكن السدات عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "
كما قد نوهت الجامعة لضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .