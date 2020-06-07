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تعليم

لـ طلاب جامعة حلوان.. يمكنك سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بهذه الطريقة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:41 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قامت  جامعة حلوان  بتفعيل عدة اليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب عن بعد منذ بداية العام الدراسى عن طريق عدة خدمات الكترونية او عبر التحويلات البنكية . 


و فى ظل ازمة فيروس كورونا و لضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب   نوضح كيفية سداد المصروفات الكترونيا . 


١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الخصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل طالب . 

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك . 

٣-  يمكن السدات عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty " 


كما قد نوهت الجامعة لضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات  او بصورة منه . 
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